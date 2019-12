Josef Graf, Weihbischof in Regensburg, übermittelt den Wochenblatt-Lesern seinen Weihnachtsgruß-

REGENSBURG „Gott zeigt sich in einem Kind, um sich von uns in die Arme schließen zu lassen. In der Schwachheit und Zerbrechlichkeit verbirgt er seine alles erschaffende und verwandelnde Kraft“ (Papst Franziskus in einem Schreiben vom 1. Dezember 2019 über die Weihnachtskrippe). Bewahren wir Christen uns den Glauben an die verwandelnde Kraft Gottes. Allen Leserinnen und Lesern des Wochenblattes ein gesegnetes Weihnachtsfest.“

Josef Graf, Weihbischof in Regensburg