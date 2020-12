Übergabe Das Friedenslicht ist in Kelheim angekommen

Thomas Wenzlow überreicht Christian Schweiger das Friedenslicht. Foto: Kandziora

Eigentlich hätten die Pfadfinder der DPSG Stamm Kelheim am Sonntag, 13. Dezember, auf der Bühne des Kelheimer Christkindlmarkts feierlich und in vorweihnachtlichem Ambiente das Friedenslicht an Bürgermeister Christian Schweiger überreicht.