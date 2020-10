Coronavirus Auf den Neustädter Friedhöfen gilt ab sofort eine Mundschutzpflicht

Foto: 123rf.com

Aufgrund der steigenden Infektionszahlen gilt auf den städtischen Friedhöfen in Neustadt an der Donau bei den Gräbersegnungen an Allerheiligen und ab sofort bei Beerdigungen eine Mundschutzpflicht.