Im Oktober Kirchenführungen der KEB in Sandharlanden und Laaberberg

Foto: Gregor Tautz

Im Oktober lädt die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) am Sonntag, 11. Oktober, um 14 Uhr, nach Sandharlanden in Abensberg und am Samstag, 17. Oktober, um 17 Uhr, nach Laaberberg in Rohr zu Kirchenführungen ein.