Heimat neu entdecken Drei Herbstwanderungen mit der KEB auf dem „Klosterweg auf der Via Nova“

Im Herbst lädt die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) im Landkreis Kelheim zu drei Etappen auf dem Klosterweg auf der Via Nova ein. Am Samstag, 12. September, geht es von Paring nach Laaberberg, am Samstag, 19. September, von Rohr nach Allersdorf und am Samstag, 10. Oktober, von Abensberg nach Staubing.

Landkreis Kelheim. Die Wanderungen werden von Pilgerbegleiterinnen und -begleitern geführt, die nicht nur den Weg kennen, sondern auch Kirchen und Kapellen auf dem Weg erschließen. Unterwegs geben sie auch spirituelle Anregungen.

Jede der drei Etappen im Herbst hat eigene Höhepunkte und besondere landschaftliche Reize. Die Etappe von Paring nach Laaberberg führt entlang des Laabertals. Neben den Anfangs- und Endpunkten liegen unter anderem Hellring, St. Koloman oder Adlhausen am Weg. Die zweite Etappe beginnt am Morgen in Rohr mit der vom Sonnenlicht erleuchteten Auffahrt Mariens in den Himmel. Durch das niederbayerische Hügelland geht es durch Hopfengärten nach Kirchdorf mit seinem barocken, ganz aus Holzbohlen bebauten Pfarrhof. In Perka öffnet sich der Blick ins Abenstal und Biburg und Allersdorf sind weitere Höhepunkte. Die dritte Etappe, die in Abensberg beginnt, führt über Aunkofen und die Abensauen nach Bad Gögging mit seiner bis in die Römerzeit zurückreichenden Geschichte. Über Sittling und das Römerlager Abusina führt der Weg dann entlang der Donau nach Staubing mit einer der schönsten Rokokodorfkirchen Niederbayerns und einem mit Legschiefer gedeckten runden Beinhaus.

Wegen der Corona-Beschränkungen und zum Schutz der Teilnehmenden gibt es ein Hygienekonzept und die Gruppen sind auf maximal 15 Personen beschränkt. Auch Abweichungen vom im Flyer beschriebenen regulären Programm sind teilweise notwendig. Eine Anmeldung, möglichst per Mail, ist unbedingt erforderlich. Über die Etappen und die Termine informieren ein Flyer und die Homepage der KEB im Landkreis Kelheim im Internet unter www.keb-kelheim.de. Der Flyer kann bei der KEB angefordert werden und liegt in vielen Kirchen und den Tourismusbüros im Landkreis auf. In den Tourismusbüros und beim Tourismusverband des Landkreises ist die Karte mit dem markierten Weg erhältlich. Nähere Informationen und Anmeldung gibt es bei der KEB im Landkreis Kelheim unter der Telefonnummer 09443/ 9282381, per Mail an info@keb-kelheim.de oder unter www.keb-kelheim.de.