Corona-Pandemie 2020 gibt es keine Bergmesse auf der Kelheimer Hütte

Foto: Qirin Oellinger

Die erste Hälfte der Sommerferien ist vorbei, ein Zeitpunkt an dem man sich normalerweise um die Fahrgelegenheit zur Kelheimer Hütte kümmern muss, um die Bergmesse im September zu besuchen. Aber wie so vieles in diesem Jahr ist alles anders.