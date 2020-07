Online-Seminar „Gefangen und ausgeliefert“ – Situation in brasilianischen Gefängnissen unter dem Zeichen der Corona-Pandemie

Schwester Petra Pfaller. Foto: privat

Am Mittwoch, 29. Juli, lädt die Katholische Erwachsenenbildung um 19 Uhr zu einem Online-Seminar mit der aus Schamhaupten (Pfarreiengemeischaft Pondorf-Schamhaupten-Wolfsbuch) stammenden Schwester Petra Pfaller ein. Sie arbeitet seit 25 Jahren in der Gefängnisseelsorge in Brasilien.