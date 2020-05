Zwei Meter Abstand Maiandacht „Maria – Schwester im Glauben“ der Frauen-Union Kelheim findet unter Auflagen statt

Die für Montag, 11. Mai, um 19 Uhr, geplante Maiandacht des Ortsverbands Kelheim der Frauen-Union findet unter Beachtung der amtlichen und von der Diözese vorgegebenen Auflagen statt, allerdings abweichend von der Ankündigung im Halbjahrsprogramm in der neuen Kirche St. Jakobus in der Kelheimwinzerstraße 286.

Kelheim. Hier lassen sich die vorgeschriebenen Abstände von zwei Metern zwischen den einzelnen Besuchern leicht einhalten. Mund-Nasen-Schutz ist trotz Sicherheitsabstand vorgeschrieben und muss von jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer mitgebracht werden. Pflichtgemäß wird darauf hingewiesen, dass Fieber, Atemwegsprobleme oder unspezifische Allgemeinsymptome sowie Quarantäne oder Kontakt zu einem bestätigten an Covid-19 Erkrankten in den letzten 14 Tagen die Teilnahme an der Andacht ausschließen.

Die Maiandacht unter dem Motto „Maria – Schwester im Glauben“ wird von Anneliese Röhrl und Monika Stadler-Fellner gestaltet, zum Abschluss erläutert Dr. Jutta Göller die kunsthistorisch wertvollen Bildwerke. Das ursprünglich vorgesehene gemütliche Beisammensein nach der Andacht muss nach dem jetzigen Stand leider ausfallen. Ausreichend Parkplätze sind außer an der Kirche an der Donau vorhanden. Auch beim Aus- und Einsteigen sowie auf dem kurzen Fußweg zur Kirche ist die Abstandsregel zu beachten. Weitere Details erteilt Ortsvorsitzende Gudrun Weida unter der Telefonnummer 09441/ 2531.