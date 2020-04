Corona-Krise Ostern fällt nicht aus – kostenloses Webinar der KEB im Internet mit dem Kelheimer Pfarrer Franz Pfeffer

Am Mittwoch, 8. April, um 18.30 Uhr, lädt die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) zu einem kostenlosen Webinar im Internet mit Pfarrer Franz Pfeffer von der Kelheimer Pfarreiengemeinschaft St. Pius/Hl. Kreuz ein.

Landkreis Kelheim. Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag finden auch in diesem Jahr statt. Doch wie werden diese besonderen Tage des Kirchenjahres trotz der Corona-Krise heuer gefeiert? Dafür gibt es kein Patentrezept. Aber diese kurze KEB-Online-Veranstaltung soll helfen, eigene, kreative Ideen zu entwickeln und zahlreiche Angebote der Pfarreien im Landkreis und des Bistums ergänzen.

Pfarrer Franz Pfeffer beleuchtet in einem ersten Schritt kurz die aktuelle Feiergestalt der Kar- und Ostertage und schärft damit den Blick darauf, was an den einzelnen Tagen eigentlich gefeiert wird. In einem zweiten Schritt werden Impulse gegeben, die helfen sollen: Wie heuer Ostern feiern – trotz Corona.

Die Teilnahme an dem Webinar ist kostenlos. Der Link zum Webinar, der einfach kurz vor dem Start des Webinars angeklickt werden muss, ist zoom.us. Eine kleine Zoom-Anleitung findet sich im Internet unter support.zoom.us. Am einfachsten ist es, über das Online-Angebot auf der Homepage der KEB Regensburg Stadt im Internet unter www.keb-regensburg-stadt.de ins Internet zu gehen und die Links dort direkt anzuklicken.