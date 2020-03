Vortrag des Altabtprimas Wie wird die Kirche zukunftsfähig?

Am Donnerstag, 19. März, kommt Altabtprimas Notker Wolf anlässlich des 50. Kirchenbaujubiläums nach Ihrlerstein. Um 18.30 feiert er mit der Gemeinde einen Festgottesdienst. Anschließend, gegen 20 Uhr, spricht er zum Thema: „Wie wird die Kirche zukunftsfähig?“

Ihrlerstein. „Diese Frage beschäftigt heute viele Katholiken nach all dem Desaster der jüngsten Zeit. Wir versuchen, die Probleme mit Strukturreformen zu beheben“, so der Benediktinerpater. Doch bedürfe es eines Umdenkens, einer Erneuerung vom Evangelium her; denn wir lebten de facto häufig so, als ob es das Evangelium nicht gäbe. „Die Kirche wird nicht zukunftsfähig allein durch menschliches Bemühen, sondern durch den Heiligen Geist, der die Kirche führt. Die Kirche wird nicht, sondern ist zukunftsfähig“, so Notker Wolf. Der Referent war 16 Jahre lang Abtprimas des Benediktinerordens in Rom und hat dadurch auch eine weltkirchliche Perspektive.

Zu den Veranstaltungen laden die Pfarrei Ihrlerstein, die KAB anlässlich ihrer traditionellen „Josefifeier“ und die Katholische Erwachsenenbildung im Landkreis Kelheim gemeinsam ein.

Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.keb-kelheim.de oder www.pfarrei-ihrlerstein.de.