Im Katholischen Pfarrheim in Abensberg Vortrag über Einhörner – theologische Spurensuche

(Foto: Peter Scheuchenpflug)

Zu einer Entdeckungsreise in die Geschichte des Einhorns lädt die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) im Landkreis Kelheim am Mittwoch, 12. Februar, um 19 Uhr, nach Abensberg in das Katholische Pfarrheim (Theoderichstraße 11) ein. Dem Referenten Prof. Dr. Peter Scheuchenpflug war schon lange aufgefallen: Einhörner waren in den letzten Jahren allgegenwärtig: auf Postern, Spruchkarten, in Form von Schokoladen und anderen Süßigkeiten, Luftmatratzen, Badetüchern, Brausepulvern und so weiter.