Segen gespendet Sternsinger besuchen Senioren- und Pflegeheim in Kelheim

(Foto: BRK Gruber-Zieglmeier)

Überall waren rund um den 6. Januar 2020 Mädchen und Jungen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige unterwegs, brachten ihren traditionellen Segen und sammelten für Not leidende Gleichaltrige in aller Welt.