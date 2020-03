– Anzeige – Plädoyer für neue Behandlungskonzepte bei Rückenschmerzen

Professor Dr. Joachim Grifka, Direktor der Orthopädischen Universitätsklinik Bad Abbach plädiert für neue Behandlungskonzepte bei der Behandlung von Rückenschmerzen. Foto: Asklepios Klinikum Bad Abbach

Jeder dritte Deutsche leidet unter Rückenschmerzen, und 80 Prozent aller Bundesbürger haben irgendwann im Leben ihr Kreuz mit dem Kreuz. Auch an der Orthopädischen Universitätsklinik Bad Abbach stieg die Zahl der Wirbelsäulenpatienten in der Hochschulambulanz im vergangenen Jahr auf 2047 – der höchste Wert in der Geschichte des Asklepios-Klinikums vor den Toren Regensburgs.