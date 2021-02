Pandemie Kapazitäten im Impfzentrum Am Hagen werden erweitert

Nach aktuellem Stand ist mit einem deutlichen Anstieg der Lieferungen von Impfstoffen gegen das Corona-Virus ab dem zweiten Quartal 2021 zu rechnen. Die Kreisverwaltungsbehörden in Bayern wurden daher über die jeweils zuständigen Regierungen dazu aufgefordert, rechtzeitig Vorkehrungen für eine Erhöhung der täglichen Impfkapazitäten zu treffen.

Straubing. Als eine der hierzu getroffenen Maßnahmen wird das gemeinsame Impfzentrum der Stadt Straubing und des Landkreises Straubing-Bogen in der Messehalle Am Hagen erweitert. Die hierzu erforderlichen Umbaumaßnahmen beginnen bereits an diesem Wochenende. Unter anderem werden die kombinierten Warte- und Aufklärungsbereiche erweitert sowie sechs weitere Arzträume und fünf zusätzliche Impfräume eingerichtet. Darüber hinaus sind eine Vergrößerung des Nachsorgebereichs und ein neuer Wartebereich für Zweitimpflinge vorgesehen. Eine Beeinträchtigung der aktuellen Wochenkapazität ist mit den Umbaumaßnahmen nicht verbunden. Die tatsächliche Inbetriebnahme der zusätzlichen Raumkapazitäten ist abhängig von der Impfstoffverfügbarkeit.