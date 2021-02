Bekämpfung der Pandemie Impfung gegen das Coronavirus – jetzt sind auch bettlägerige Personen über 80 dran!

Am Mittwoch, 17. Februar, wurden die ersten 30 Impfdosen an bettlägerige Patienten der höchsten Priorisierungsstufe in der Stadt Straubing und dem Landkreis Straubing-Bogen verabreicht.

Straubing. Die Impfungen laufen über die Hausärzte, die die immobilen über 80-Jährigen in deren Wohnungen aufsuchen. „Wir wollen nun wöchentlich eine gewisse Menge an Impfstoff für diese Personengruppe zur Verfügung stellen“, sagt Koordinierungsarzt Dr. Wolfgang Schaaf. Bereits am Freitag werden weitere 30 Personen auf diese Weise geimpft.

„Nachdem die flächendeckenden Impfungen in den Alten- und Seniorenheimen nun beendet sind, können wir diesen Weg gehen“, so Dr. Schaaf. Bettlägerige Personen über 80 bzw. deren Angehörige sollen sich dazu beim jeweiligen Hausarzt melden, der dann das weitere Vorgehen in die Wege leitet. Eine Anmeldung telefonisch im Impfzentrum bzw. über das bayernweite Online-Registrierungsportal ist nicht notwendig. Wer sich von diesem Personenkreis im Vorfeld bereits telefonisch oder online angemeldet hat oder anmelden hat lassen, soll sich für die Impfung auf diesem Wege nun trotzdem an den Hausarzt wenden. Zum vereinbarten Termin holt der Hausarzt die entsprechenden Formulare und die bereits aufgezogenen Spritzen mit dem Impfstoff im Impfzentrum in vorbereiteten Thermobehältern ab. Der Termin für die Zweitimpfung wird direkt bei der Erstimpfung mitgeteilt.

„Wir bedanken uns bei den Hausärzten, dass nun auch diese pragmatische Möglichkeit jenseits der Reihenimpfungen von mobilen Impfteams geschaffen wurde. Dies ist ein wichtiger Bestandteil, um allen Bürgerinnen und Bürgern ein entsprechendes Impfangebot machen zu können“, betonen Oberbürgermeister Markus Pannermayr und Landrat Josef Laumer.

Insgesamt handelt es sich in Stadt und Landkreis um rund 400 Personen über 80 Jahren, die bettlägerig sind und daher auf diese Weise geimpft werden sollen.