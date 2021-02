Pandemie Am Montag keine neue Infektion mit dem Coronavirus in der Stadt Straubing

Laut Mitteilung des Gesundheitsamts wurde am Montag, 15. Februar, keine neue Infektion mit dem Coronavirus in der Stadt Straubing gemeldet.

Straubing. Für die Stadt Straubing wird vom Landesamt für Gesundheit ein Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner von 64,87 (Stand: 15. Februar, 8 Uhr) ausgewiesen. Die tagesaktuellen Fallzahlen können auf der Webseite www.lgl.bayern.de abgerufen werden.

Zwischenzeitlich liegen auch die übrigen Ergebnisse der am Freitag durchgeführten Reihentestung im Seniorenheim St. Nikola vor. Die insgesamt rund 160 Tests beim Personal des Heims sind alle negativ ausgefallen. Über das Ergebnis der Bewohnertestungen hatte die Stadt bereits am Sonntag informiert. Von 173 getesteten Personen waren drei positiv. Dabei handelte es sich um die gleichen Bewohner, die bereits beim Schnelltest in der vergangenen Woche ein positives Ergebnis hatten.