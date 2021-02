Pandemie Zwölf neue positive SARS-CoV-2-Tests am Donnerstag im Landkreis Straubing-Bogen

Zwölf neue positive Tests auf SARS-CoV-2 wurden am Donnerstag, 4. Februar, vom RKI im Landkreis Straubing-Bogen gemeldet. Zudem wurde ein Fall vom Mittwoch nachträglich korrigiert und zurückgenommen.

Landkreis Straubing-Bogen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach den offiziellen Zahlen des RKI (Stand: Freitag, 0 Uhr) bei 81,1.

Auf den Intensivstationen der Landkreis-Kliniken werden vier Personen mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt (Stand: Freitagvormittag).

An Impfungen wurden bisher in Stadt und Landkreis rund 4.700 Erstimpfungen und knapp 2.400 Zweitimpfungen (Stand: Donnerstagabend) durchgeführt. Von den Erstimpfungen wurden bisher durch mobile Impfteams knapp 1.100 an Bewohnerinnen und Bewohner in Einrichtungen und gut 600 an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Einrichtungen verabreicht. Mehr als 900 Erstimpfungen wurden in den Kliniken durchgeführt und über 2.000 im Impfzentrum.