Coronavirus Zentrale Teststation für Besucher von Senioren- und Pflegeeinrichtungen geht am Dienstag in Betrieb

Die Stadt Straubing und der Landkreis Straubing-Bogen bieten ab 2. Februar in Zusammenarbeit mit den Barmherzigen Brüdern und der dort schon seit geraumer Zeit tätigen Bundeswehr eine zentrale Schnellteststation für Besucher von Senioren- und Pflegeeinrichtungen.

Straubing. Dadurch sollen die Einrichtungen im Bereich der Testung von Besuchern deutlich entlastet werden. Das Angebot richtet sich an alle Besucher von Senioren- und Pflegeeinrichtungen in der Stadt Straubing und im Landkreis Straubing-Bogen.

Eine Testung ist nur nach vorheriger Terminzuteilung möglich. Die Besucher wenden sich dazu wie bislang mit ihrem Besuchsanliegen an die jeweilige Einrichtung, in der sie den Besuch abstatten wollen. Die Einrichtung meldet dies an Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die im Anschluss dann telefonisch Kontakt mit dem Besucher aufnehmen und ihm einen zeitnahen konkreten Testtermin in der Teststation mitteilen. Die Teststation selbst befindet sich auf dem Gelände der Barmherzigen Brüder in der Äußeren Passauer Straße in Straubing. Besucher, die mit dem Auto anfahren, werden gebeten, den Parkplatz der Barmherzigen Brüder im Steinweg aufzusuchen. Von dort ist die Teststation entsprechend ausgeschildert. Auf dem Gelände der Barmherzigen Brüder gilt eine generelle FFP-2-Maskenpflicht.

Während der Besuchertestung wird an der Teststation keinerlei andere Testung durchgeführt. Damit hat der Besucher in der Teststation zu keinen weiteren Personen als dem Testpersonal Kontakt. Nach der Testung erhält der Besucher eine Bestätigung über das Testergebnis, die ihn bei negativem Ergebnis für 48 Stunden berechtigt, seinen beabsichtigen Besuch durchzuführen.