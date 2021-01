Kontingent des Freistaates Die Stadt Straubing verteilt die FFP2-Schutzmasken für pflegende Angehörige

Die Corona-Pandemie bedroht vor allem die Gesundheit älterer und pflegebedürftiger Menschen. Sie möglichst gut zu schützen und unser Gesundheitssystem stabil zu halten, fordert derzeit unsere ganze Gesellschaft stark heraus.

Straubing. Zu den Menschen, auf die das besonders zutrifft, gehören die vielen pflegenden Angehörigen. Ohne deren Einsatz wäre die Versorgung der vielen zuhause lebenden pflegebedürftigen Menschen nicht zu bewältigen, so der Bayerische Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Klaus Holetschek.

Das Ministerium stellt für pflegende Angehörige jeweils drei kostenfreie FFP2-Schutzmasken zur Verfügung. Pflegebedürftige, die in der Stadt Straubing wohnen und von einem in Straubing ansässigen Pflegedienst (mit)-versorgt werden, erhalten die Schutzmasken zeitnah über den jeweiligen Pflegedienst.

Für Pflegebedürftige mit Wohnsitz in Straubing, die keinen Pflegdienst beauftragt haben und von Angehörigen betreut werden, liegen die Schutzmasken in der Woche von Montag bis Freitag, 25. bis 29. Januar, in dem rechten Gebäudeteil der alten Führerscheinstelle, Am Hagen (neben der früheren Kfz-Schilderausgabestelle), zur Abholung bereit. Ausgabezeiten sind am Mittwoch, 27. Januar, 12 bis 16 Uhr, am Donnerstag, 28. Januar, 12 bis 16 Uhr, und am Freitag, 29. Januar, 9 bis 12 Uhr. Der Abholende muss ein Schreiben der jeweiligen Pflegekasse mit Feststellung des Pflegegrades des Pflegebedürftigen als Nachweis der Bezugsberechtigung vorlegen. Die Hauptpflegeperson eines Pflegebedürftigen, unabhängig von der Pflegegradeinstufung, erhält diese drei Schutzmasken kostenlos.

Die zusätzliche Verteilung von FFP2-Schutzmasken an einkommensschwache Bedürftige erfolgt über einen Versand per Post. Weiterhin versenden die Krankenkassen an diejenigen Mitglieder, die älter als 60 Jahre alt sind, derzeit Schutzmasken-Coupons.

Senioren und ihre Zu- und Angehörigen aus Straubing können sich wegen Rückfragen zu dieser Abholaktion und auch wegen allgemeiner Fragen zur häuslichen Pflege und Betreuung, zu unterstützenden Hilfen, zu pflegerechten Umgestaltung der Wohnung mit der Fachstelle Senioren der Stadt, Soziales Rathaus, Am Platzl 31, Zimmer-Nummer 15, unter den Telefonnummern 09421/ 944-70469 oder -70468 in Verbindung setzen. Die Beratung ist kostenfrei und vertraulich.