Medizinische Versorgung Die Straubinger SPD spricht sich für ein für Kinderkrankenhaus aus – seit 1996!

„Wir als Straubinger Sozialdemokraten freuen uns sehr über den vergangenen Wochenblatt-Bericht ,Babyboom im Corona-Jahr – Rekord am Klinikum Straubing‘“, so die SPD in einer Pressemitteilung.

Straubing. Der Bericht zeigte, dass viele junge Familien – und immer mehr – bewusst in Straubing leben und hier ihre Zukunft aufbauen wollen . Ganz zentral stehe hierbei die Frage nach bezahlbarem Wohnraum: „Wir als SPD haben uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten massiv genau hierfür eingesetzt. Trotz enormem Gegenwind und nur zögerlichen Schritten der Stadt in diesem Bereich, haben wir bereits Vieles erreicht und wollen aber noch viel mehr tun!“

Neben bezahlbarem Wohnraum sei es für junge Familien aber auch genauso wichtig eine vernünftige medizinische Versorgung für den Familiennachwuchs zu haben. „Unser Straubinger Klinikum ist nicht nur international anerkannt, sondern auch ein Garant für beste medizinische Versorgung – nur leider nicht für Kinder und Jugendliche. Seit mittlerweile 25 Jahren drängen wir als Sozialdemokraten immer wieder auf diesen unheimlich dringenden Bedarf. Es braucht in Straubing in Zukunft eine eigene Kinderstation am Klinikum, um auch endlich für unsere Jüngsten eine optimale Versorgung hinzubekommen.“ Seit Herbst 2020 hätten sich erfreulicherweise die Möglichkeiten zur besseren Finanzierung einer solchen Station auch in Straubing deutlich verbessert! Jetzt gelte es, die Verantwortlichen im Stadtrat und in der Klinikleitung noch weiter davon zu überzeugen. „Im ersten Schritt wollen wir eine angemessene Ausstattung von wenigen Krankenzimmern zur allgemeinen stationären Erstversorgung für Kinder und Jugendliche, um schließlich weiter schrittweise eine gut ausgestattete Pädiatrie-Station für unsere Kinder und Jugendlichen hinzubekommen. Der Straubinger Babyboom zeigt uns dann ganz klar den nächsten Schritt: noch mehr bezahlbaren Wohnraum, gerade für Familien und eine vernünftig ausgestattete Kinder- und Jugendstation am Straubinger Klinikum“, so die Straubinger SPD.