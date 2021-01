Gesundheit Diabetesprävention des P-Seminars am Anton-Bruckner-Gymnasium geht online

Die Corona-Pandemie hat auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens für große Einschränkungen gesorgt. Auch das P-Seminar Sport des Anton-Bruckner-Gymnasiums „Konzeption eines Trainings für Senioren und Jugendliche zur Prävention von Diabetes mellitus Typ 2“ war hierbei betroffen.

Straubing. Ursprünglich hatte das P-Seminar in Zusammenarbeit mit der „Gesundheitsregion plus ein“ generationenübergreifendes Konzept erarbeitet, nach dem mehrere kostenlose Trainingsstunden am ABG für die Fünftklässlerinnen und Fünftklässler und ihre Großeltern oder älteren Nachbarn geplant waren. Doch aufgrund der aktuellen Vorschriften war es den Schülerinnen und Schüler nur möglich, eine interne Probedurchführung zu absolvieren. Da die öffentlichen Präsenzstunden abgesagt werden mussten, haben sie kurzerhand umstrukturiert und einen entsprechenden Webauftritt gestaltet. So wurden alle für die Präsenzveranstaltungen erarbeiteten Inhalte digitalisiert und nun auf der Website des Anton-Bruckner-Gymnasiums und auf einem Youtube-Kanal veröffentlicht. Auf der Themenseite des Seminars lassen sich viele Inhalte rund um den Diabetes, gesunde Ernährung und Bewegung finden. Des Weiteren finden Besucherinnen und Besucher der Website einen Flyer, den die Initiatoren in Zusammenarbeit mit der Gesundheitsregion plus erstellt und in öffentlichen Einrichtungen ausgelegt haben. Besonders hervorzuheben ist außerdem das Kernstück des Sport-Seminars: Ein Trainingsplan mit ausgewählten Übungen, die zur Vorbeugung des Typ-2-Diabetes beitragen sollen. Zur Visualisierung aller Übungen findet sich auf der Website ebenfalls ein Link, der zu einer Video-Playlist führt und die Umsetzung aller Sportübungen veranschaulicht.

Somit hat die Digitalisierung also einen großen Vorteil: Mit dem Webauftritt kann das P-Seminar auch über die eigentliche schulinterne Zielgruppe hinaus weitere Menschen erreichen und dadurch hoffentlich noch mehr im Kampf gegen den (Alters-)Diabetes bewirken.

Die Ausgestaltung des Themas durch die Schülerinnen und Schüler ist Teil des Projekts „SPAS2“ der „Gesundheitsregion plus“ unter Projektleitung von Dr. Julia Weigand und wird gefördert durch die AOK im Rahmen der Gesunden Kommune. Einfach reinschauen, durchklicken und lossporteln.

Den Flyer können Senioren gerne kostenlos anfordern bei der „Gesundheitsregion plus“ unter der Telefonnummer 09421/ 944-69174 (vormittags) oder per Mail an gesundheitsregionplus@straubing.de.