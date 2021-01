Corona-Pandemie 14 neue positive SARS-CoV-2-Tests – 100. Todesfall im Landkreis seit Beginn der Pandemie zu beklagen

14 neue positive Tests auf SARS-CoV-2 wurden am Donnerstag, 21. Januar, im Landkreis Straubing-Bogen gemeldet.

Landkreis Straubing-Bogen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach den offiziellen Zahlen des RKI (Stand: Donnerstag, 0 Uhr) bei 129,5.

In den Kreiskliniken befinden sich vier Personen mit einer Covid-19-Erkrankung auf den Intensivstationen.

Ein weiterer Todesfall aus dem Landkreis Straubing-Bogen an bzw. mit Covid-19 wurde am Donnerstag gemeldet. Dies ist der 100. Todesfall im Landkreis seit Beginn der Pandemie.

In den letzten Tagen wurden beim Klinikpersonal in den Klinken weitere rund 200 Impfungen durchgeführt. Die Gesamtzahl der Erstimpfungen in Stadt und Landkreis liegt damit (Stand: Mittwochabend) bei gut 3.200. Dazu kommen bisher knapp 350 Zweitimpfungen.