Coronavirus 26 neue positive SARS-CoV-2-Tests am Dienstag im Landkreis Straubing-Bogen

26 neue positive Tests auf SARS-CoV-2 wurden am Dienstag, 19. Januar, im Landkreis Straubing-Bogen gemeldet.

LRA Straubing-Bogen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach den offiziellen Zahlen des RKI (Stand; Dienstag, 0 Uhr) bei 126,6. Gemeldet wurden auch drei weitere Todesfälle im Landkreis an bzw. mit Covid-19.

Am Montag wurden 101 Erstimpfungen mit restlichen Impfdosen aus der Lieferung vom vergangenen Freitag im gemeinsamen Impfzentrum von Stadt und Landkreis durchgeführt. Damit wurden bisher rund 2.900 Personen aus Stadt und Landkreis (Stand: Montagabend) geimpft. Des Weiteren werden in dieser Woche die Zweitimpfungen in den Einrichtungen in Stadt und Landkreis fortgesetzt.