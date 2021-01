Coronavirus Zwischenfazit der Impfungen in Stadt Straubing und Landkreis Straubing-Bogen

Foto: 123rf.com

Die Impfungen gegen das Coronavirus laufen in der Stadt Straubing und im Landkreis Straubing-Bogen bisher planmäßig. Am Sonntag, 17. Januar, wurde mit den ersten Zweitimpfungen durch die mobilen Impfteams in den Senioreneinrichtungen von Stadt und Landkreis begonnen.