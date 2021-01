Pandemie 27 neue positive Tests auf SARS-CoV-2 im Landkreis Straubing-Bogen

wurden am Donnerstag, 14. Januar, im Landkreis Straubing-Bogen gemeldet.

Landkreis Straubing-Bogen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach den offiziellen Zahlen des RKI (Stand Donnerstag 0 Uhr) bei 161,2.

Auf den Intensivstationen der Kreiskliniken befinden sich wegen einer Covid-Erkrankung derzeit sechs Personen (Stand: Donnerstagvormittag).

Am Mittwoch wurden weitere 151 Personen aus Stadt und Landkreis geimpft. Damit wurden bisher im Landkreis Straubing-Bogen und in der Stadt Straubing insgesamt mehr als 2.250 Personen (Stand: Mittwochabend) geimpft. Am Donnerstag hat auch der Betrieb im Impfzentrum von Stadt und Landkreis in der Messehalle Am Hagen in Straubing begonnen. Genaue Zahlen über die Impfungen am Donnerstag, die dort wie auch parallel von mobilen Teams in weiteren Einrichtungen vorgenommen wurden, liegen erst am späten Donnerstagabend vor. Der Betrieb im Impfzentrum lief aber reibungslos und ohne größere oder längere Stauungen und auch ohne Impfkomplikationen.