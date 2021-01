Stadt Straubing Sieben-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner liegt bei 148,56

Laut Mitteilung des Gesundheitsamts wurden am Montag, 4. Januar 2021, neun neue Infektionen mit dem Coronavirus in der Stadt Straubing gemeldet.

Straubing. Am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Januar, wurden keine Neuinfektionen im Stadtgebiet bekannt. Bedauerlicherweise gibt es zwei weitere Todesfälle in der Stadt Straubing in Verbindung mit einer Corona-Infektion zu verzeichnen.

Das Landesamt für Gesundheit weist Stand Montag, 4. Januar, 8 Uhr, einen aus. Dies entspricht einer Neuinfektionszahl in den letzten sieben Tagen (28. Dezember 2020 bis 3. Januar 2021) von 71. Die tagesaktuellen Fallzahlen können auf der Webseite www.lgl.bayern.de abgerufen werden.

Aktuelle Informationen sind unter www.stmgp.bayern.de und www.coronainfo-straubing.de zu finden.