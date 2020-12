600 Euro Spende für die Integrative Onkologie am Klinikum Straubing

Franz Landgraf (rechts), Kassier des RSC Pillnach, überreicht die Spende über 600 Euro an den Leiter des Onkologischen Zentrums Privatdozent Dr. Jochen Grassinger (links). Foto: Ursula Eisenmann

Eine Spende in Höhe von 600 Euro überreichte Franz Landgraf (rechts), Kassier des RSC Pillnach, an Privatdozent Dr. Jochen Grassinger, Leiter des Onkologischen Zentrums am Klinikum Straubing. Das Geld wurde bei Eishockeyspielen des Vereins im Oktober in pinken Trikots gesammelt. Hintergrund hierfür ist die jährliche Aktion „Pinktober“, die im Zeichen des Brustkrebs steht.