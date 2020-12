Landkreis Straubing-Bogen 23 neue positive SARS-CoV-2-Tests am Dienstag

23 neue positive Tests auf SARS-CoV-2 wurden am Dienstag im Landkreis Straubing-Bogen gemeldet.

Landkreis Straubing-Bogen. Darunter je drei Fälle der Reihentestungen in den Gemeinschaftsunterkünften in Mallersdorf und in Pfaffenberg. Die Quarantäne dort wurde bis 28. Dezember verlängert. Außerdem ist rund die Hälfte der Reihentestungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik Mallersdorf bekannt (circa 175 Personen). Zwei Tests waren dabei positiv.

Außerdem wurde ein weiterer Todesfall mit bzw. an Covid-19 bekannt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach den offiziellen Zahlen des RKI (Stand: Dienstag, 0 Uhr) bei 157,2.

Fünf Personen befinden sich auf den Intensivstationen in den Kreiskliniken (Stand: Dienstagvormittag).