Landkreis Straubing-Bogen 26 neue positive SARS-CoV-2-Tests – zwei weitere Todesfälle

26 neue positive Tests auf SARS-CoV-2 wurden am Donnerstag im Landkreis gemeldet. Außerdem gibt es zwei weitere Todesfälle an bzw. mit Covid-19.

Landkreis Straubing-Bogen. Neben drei weiteren positiven Bewohnern in einem Alten- und Pflegeheim in Bogen wurde auch im Kindergarten St. Elisabeth in Straßkirchen sowie in einer zehnten Klasse der Nardini-Realschule in Mallersdorf jeweils ein Fall bekannt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach den offiziellen Zahlen des RKI (Stand: Donnerstag, 0 Uhr) bei 146,4. Weiterhin gelten die „Hotspot“-Regelungen gemäß der 10. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung für eine Inzidenz höher 200. Um diese aufzuheben, muss die Inzidenz an sieben Tagen in Folge unter 200 liegen.

In den Kreiskliniken befinden sich fünf Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung auf den Intensivstationen (Stand: Donnerstagvormittag).