Spende übergeben Unterstützung aus Niederwinkling für das Herzenswunsch-Hospizmobil des BRK

Bier, Brezen, gebrannte Mandeln und Lebkuchenherzen – das alles und noch viel mehr gehört unter anderem zu einem Oktoberfest. Das in München ist ja in diesem Jahr aufgrund des Lockdowns abgesagt worden. Der Freundeskreis um Bärbel Graf-Attenberger und Beate Waas organisierte im September für Freunde und Bekannte ein Oktobervoixfest, streng nach Hygienevorschriften.

Niederwinkling. Als besonderen Höhepunkt brannten die Freundinnen Mandeln selbst und backten sowie verzierten Lebkuchen. Die verkauften sie dann an die Besucher.Die 200 Euro, die dadurch zusammenkamen, spendeten die Niederwinklingerinnen jetzt an das BRK-Herzenswunsch-Hospizmobil. Beide Damen haben Verbindungen zum Roten Kreuz – Beate Waas ist Mitglied der Bereitschaft Niederwinkling und im Helfer-vor-Ort-Team aktiv, Bärbel Graf-Attenbergers Sohn arbeitet in der Integrierten Leitstelle und ist ebenfalls im HvO aktiv.

Klaus Klein vom BRK-Herzenswunsch-Hospizmobil bedankte sich für die Spende und erklärte das Ziel des Projekts. Die Ehrenamtlichen erfüllen Menschen mit einer palliativen Grunderkrankung einen Herzenswunsch. Das kann ein Besuch zu Hause oder bei Verwandten sein, aber auch eine Fahrt an den Lieblingsplatz oder den Lieblings-Urlaubsort. Dabei ist für die Fahrgäste die Wunscherfüllung kostenlos.