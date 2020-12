Corona-Jahr 2020 Statt Weihnachtsfeier – nachhaltige Geschenke für Mitarbeiter des Klinikums

Dieses Jahr ist alles anders, im Kleinen wie im Großen. So kann es 2020 zum ersten Mal seit langer Zeit keine gemeinsame Weihnachtsfeier für die Mitarbeiter des Klinikum Straubings geben. Als kleinen Ersatz für die entfallende Weihnachtsfeier und als Aufmerksamkeit für den engagierten Einsatz hat die Geschäftsleitung des Klinikums beschlossen, jedem Mitarbeiter ein Weihnachtspräsent zukommen zu lassen.

Straubing. „In diesen schwierigen Zeiten leistet jeder Mitarbeiter des Klinikums und MVZ einen wichtigen Beitrag für die Stadt und Region, wir sind dankbar und froh über das Miteinander im Haus“, so Geschäftsführer Dr. Christoph Scheu. Die rote Geschenktüte beinhaltet den Straubing-Becher sowie fair gehandelte Leckereien aus dem Weltladen Straubing.

„Die Idee zum Becher kam mit dem letzten Lockdown“, erzählt Benno Litzke, Geschäftschaftsführer des Café Anna und Initiator des Projektes. Die Müllberge an Einwegbechern am Stadtplatz konnte er nicht mit dem Nachhaltigkeitsgedanken vereinen. In Zusammenarbeit mit Thomas von Heintschel-Heinegg und dessen Agentur „artworkx“ entwickelte man die Idee weiter und konnte mehr und mehr Unterstützer und Partner gewinnen. „Für das Design war uns wichtig, dass die Silouette sowohl die Wahrzeichen unserer Stadt als auch des Landkreises zeigt, sodass jeder seinen emotionalen Bezug zum Becher haben kann“, so von Heintschel-Heinegg.

„Eine tolle Sache ist natürlich, wenn in diesen Becher dann fair gehandelter Kaffee kommt“, merkt Ilse Dimpfl, Leiterin des Weltladens in Straubing, an. Daher hat man sich sehr gefreut, mit ausgewählten Fair Trade Leckereien wie Kaffee, Tee und Schokolade die Weihnachtsaktion des Klinikums zu unterstützen. „So können wir dieses Jahr zwar nicht gemeinsam feiern, aber gemeinsam etwas bewegen“, schließt Dr. Scheu.