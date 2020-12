Landkreis Straubing-Bogen 28 neue positive SARS-CoV-2-Tests am Donnerstag, drei weitere Todesfälle

28 neue positive Tests auf SARS-CoV-2 wurden am Donnerstag, 3. Dezember. im Landkreis Straubing-Bogen gemeldet, zudem drei weitere Todesfälle an bzw. mit Covid-19.

Landkreis Straubing-Bogen. In Alten- und Pflegeheimen in Bogen gab es insgesamt drei neue positive Tests (zwei Bewohnerinnen, eine Beschäftigte). Auch ein weiterer Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft in Pfaffenberg wurde positiv getestet. Außerdem im Landkreis betroffen zwei Klassen der Grund- und Mittelschule Geiselhöring mit je einem Fall und die Ludmilla-Realschule in Bogen mit einem Fall in einer neunten Klasse.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach den offiziellen Zahlen des RKI (Stand: Donnerstag, 0 Uhr) und des LGL (Stand: Donnerstag, 8 Uhr) bei 254,2.

Auf den Intensivstationen der Landkreis-Kliniken liegen fünf Personen (Stand Donnerstag) mit einer Covid-19-Erkrankung.