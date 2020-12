Erfolgreiche Weiterbildungen Fachliche Verstärkung an der Klinik Mallersdorf

Bernhard Fürst, Andreas Schneider, Thomas Friedrich, Nicole Müller und Christian Weindler. Foto: Elisabeth Landinger

Zwar können an der Klinik Mallersdorf aktuell keine Mitarbeiterehrungen gefeiert werden, doch ließ es sich Verwaltungsleiter Bernhard Fürst am Mittwochnachmittag, 2. Dezember, nicht nehmen, den Weiterbildungsabsolventen, die sich ohnehin am Haus im Einsatz befinden, persönlich zu ihrem kürzlich errungenen Erfolg zu gratulieren.