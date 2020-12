Landkreis Straubing-Bogen 91 neue positive SARS-CoV-2-Tests am Mittwoch – fünf weiter Todesfälle

91 neue positive Tests auf SARS-CoV-2 am Mittwoch im Landkreis bedeuten einen neuen „Tagesrekord“. Zudem wurden fünf Todesfälle an bzw. mit Covid-19 gemeldet.

Landkreis Straubing-Bogen. In Alten- und Pflegeheimen in Bogen gab es insgesamt drei neue positive Tests (zwei Beschäftigte, ein Bewohner). Betroffen sind auch die Gemeinschaftsunterkünfte Mallersdorf und Pfaffenberg, wo von insgesamt 112 bei einer Reihentestung getesteten Personen 38 positiv waren. 33 (32 Bewohner, ein Mitarbeiter) in der GU Pfaffenberg, fünf Bewohner in der GU Mallersdorf. Außerdem im Landkreis betroffen eine zehnte Klasse der Realschule Aiterhofen und eine zweite Klasse der Grundschule/Hort Oberschneiding.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach den offiziellen Zahlen des RKI (Stand: Mittwoch, 0 Uhr) bei 181,0 und des LGL (Stand: Mittwoch, 8 Uhr) bei 183,0. Weiterhin gelten für den Landkreis aber die Vorgaben der 9. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung für Inzidenzwerte über 200, da für eine Aufhebung eine Inzidenz von unter 200 an sieben aufeinanderfolgenden Tagen nötig ist. Dies ist aber ohnehin bereits wieder Makulatur, denn durch die zahlreichen Fälle am Mittwoch wird die Inzidenz bei der nächsten Veröffentlichung am Donnerstag auch bereits wieder deutlich über 200 ansteigen.

Auf den Intensivstationen der Landkreis-Kliniken liegen sechs Personen (Stand: Mittwoch) mit einer Covid-19-Erkrankung.