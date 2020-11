Informationen Der aktualisierter Pflegeleitfaden der „Gesundheitsregion plus“ ist erhältlich

2017 erschien die Handreichung „Information zur Pflege“ der „Gesundheitsregion plus“ gemeinsam in der Arbeitsgruppe „Pflege“ unter der Leitung von Christa Primbs.

Straubing. Seither hat sich im Pflegebereich viel verändert. Um pflegenden Angehörigen und Senioren alle aktuellen Ansprechpartner und Angebote sowie Unterstützungsmöglichkeiten an die Hand geben zu können, wurde der Pflegeleitfaden komplett überarbeitet. Die Informationen beziehen sich auf Stadt und Landkreis. Dank der Unterstützung des Klinikums Straubing sowie der Kreiskliniken Bogen-Mallersdorf, vieler Straubinger Apotheken und den beiden Rettungsorganisationen BRK und Malteser konnten die Kosten der Überarbeitung und des Drucks zum großen Teil finanziert werden.

Die Pflegehandreichung ist ein wertvolles Kompendium für pflegende Angehörige, die Fragen haben und Unterstützung benötigen. Aber auch Senioren, die noch zu Hause wohnen und dabei ein wenig Hilfe benötigen, finden hier entsprechende Angebote.

Die Pflegehandreichung ist kostenfrei über die Geschäftsstelle der Gesundheitsregion plus erhältlich – vormittags unter der Telefonnummer 09421/ 944-69174 oder per Mail an gesundheitsregionplus@straubing.de. Auch in Apotheken und im Amt für Tourismus liegt die Handreichung aus. Gerne können auch Organisationen die Handreichung in größerer Stückzahl zur Verteilung anfordern.