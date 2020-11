Corona-Pandemie 55 neue positive SARS-CoV-2-Tests – vier Todesfälle in Altenheimen in Bogen

Am Dienstag, 24. November, kamen insgesamt 55 neue positive Tests auf SARS-CoV-2 im Landkreis Straubing-Bogen hinzu.

Landkreis Straubing-Bogen. 36 dieser Fälle betreffen die Reihentestung in den beiden Gemeinschaftsunterkünften in Mallersdorf-Pfaffenberg vom Montag. Die Quarantäne wurde bei beiden Einrichtungen bis zum 7. Dezember verlängert. Einen Fall gab es auch in der Nachmittagsbetreuung der Schule Salching. Entsprechende Quarantänemaßnahmen wurden veranlasst.

Am Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz nach den offiziellen Zahlen des RKI (Stand: Dienstag, 0 Uhr) und des LGL (Stand: Dienstag, 8 Uhr) bei 255,1.

Außerdem wurde das Gesundheitsamt über vier Todesfälle aus den Altenheimen in Bogen (BRK-Heim und Leonhard-Kaiser-Haus), die an bzw. mit Covid-19 verstorben sind, informiert.