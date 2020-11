Statistik Bilanz für Mittwoch – 89 neue positive Tests auf SARS-CoV-2 im Landkreis Straubing-Bogen

Der Mittwoch, 18. November, sorgte für einen traurigen Rekord an positiven Tests auf SARS-CoV-2 an einem einzelnen Tag im Landkreis Straubing-Bogen: Es wurden 89 neue positive Tests gemeldet.

Landkreis Straubing-Bogen. Darunter sind auch 37 positive Fälle von Bewohnerninnen und Bewohner aus der Reihentestung im BRK-Heim in Bogen und 16 von Mitarbeiterninnen und Mitarbeitern. Nachdem dort am Wochenende Schnelltests angeschlagen hatten, wurde am Dienstag eine Testung von 95 Bewohnern und 82 Mitarbeitern durchgeführt. 40 Abstrichergebnisse der Reihentestung fehlen aber noch.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Straubing-Bogen lag am Mittwoch laut den offiziellen Zahlen von RKI (Stand: 0 Uhr am Mittwoch) und LGL (Stand: 8 Uhr am Mittwoch) bei 179,0, wird bei der nächsten Veröffentlichung am Donnerstag angesichts der vielen Fälle am Mittwoch aber deutlich über 200 steigen.

Auf den Intensivstationen der Kreiskliniken befinden sich zwei Covid-Patienten (Stand: Dienstag).