Gemeinsam mit der Stadt Straubing Landkreis bringt Mobile-Retter-App auf den Weg

Foto: LRA

Der Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Familie und Integration hat in seiner Sitzung am Montag der Einführung und dem Betrieb der Mobilen-Retter-APP im Landkreis Straubing-Bogen sowie der Umsetzung Hand in Hand mit der Gesundheitsregionplus Straubing, Stadt Straubing, zugestimmt.