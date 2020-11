„Trauriger Tagesrekord“ 39 neue positive Corona-Fälle im Landkreis am Donnerstag

Foto: 123rf.com

Der Donnerstag brachte einen traurigen „Tagesrekord“ in der Corona-Pandemie im Landkreis Straubing-Bogen: Es wurden 39 neue positive Corona-Fälle für den Landkreis gemeldet, so viele wie nie zuvor an einem Tag. Der bisherige „Rekord“ waren 36 neue positive Fälle am 23. April.