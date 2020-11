Interview: „Börner Lebenswerk“ setzt auf integrative Medizin

Benjamin Börner bietet seinen Patienten im Zentrum für integrative Medizin mehr: Mehr Aufmerksamkeit, mehr Anamnese, mehr Therapie. Warum seine Arbeit da anfängt, wo die Schulmedizin an ihre Grenzen stößt und warum er jedem Patienten die Selbstwirksamkeit zurückgeben möchte, erklärt er im Interview.

Herr Börner, Sie haben das Zentrum für integrative Medizin gegründet und bieten Patienten dort „effektive Möglichkeiten“ und „ein neues Gesundheitsniveau“. Welche Patienten kommen zu Ihnen?

Das sind ganz verschiedene Menschen, die zu uns kommen. Oft sind es Patienten, die durch eine Diagnose verunsichert sind und Angst haben. Andere glauben nicht an die Ihnen gestellte Diagnose. Oder sie hinterfragen eine vorgeschlagene Behandlung zum Beispiel eine Chemotherapie oder eine Operation und suchen Alternativen. Eine dritte Gruppe möchte sich auf das nächste Level bringen. Das sind erfolgreiche Geschäftsleute mit einem stressigen Alltag, die dem täglich Druck besser standhalten möchten. Oder Sportler, die neue Höchstleistungen aus sich herausholen möchten. Das sind die Menschen, die zu uns kommen.

In ihrer Praxis arbeiten Sie mit einem umfassenden Ansatz verschiedener medizinischer Richtungen. Warum haben Sie diesen Weg beschritten?

Ein Teil der Antwort liegt in meiner Geschichte. Als Jugendlicher wurde ich von einen Tag auf den anderen schwer krank. Weder mein Hausarzt noch Spezialisten konnten die Ursache finden. Auch eine Behandlung beim Psychiater brachte nicht den erhofften Erfolg. Also machte ich mich selber auf die Suche nach der Ursache und kam ihr Stück für Stück, Buch für Buch, Untersuchung für Untersuchung näher. Schließlich war klar: Die Entfernung einer Zahnfüllung aus Amalgam war die Ursache von Angst, Depression und körperlichen Beschwerden. Mein Körper reagierte auf das freigesetzte Quecksilber. Darauf ist damals kein Fachmann gekommen. Heute gehen meine Kollegen und ich offen auf unsere Patienten zu. Wir forschen Schritt für Schritt nach den Ursachen ihrer Beschwerden und geben uns nicht mit der Behandlung von Symptomen zufrieden. Dabei setzen wir auf ganz verschiedene Methoden.

Ja, genau, Sie nutzen die integrative Medizin. Was bedeutet das konkret? Und welche Beschwerden können Sie lindern?

Das „Börner Lebenswerk“ begegnet den Patienten mit einem 360-Grad-Konzept. Das heißt, wir kombinieren die Möglichkeiten verschiedener medizinischer Herangehensweisen: Schulmedizin, alternative Medizin und Naturheilkunde. Oft beginnt unsere Arbeit dort, wo die Schulmedizin an ihre Grenzen stößt. Besonders bei chronischen Patienten kann der schulmedizinische Blick zu eng sein. Mit Hilfe wirksamer und messbarer Verfahren tasten wir uns an die Ursachen der Dysregulation heran. Wir geben dem Patienten Zeit und Raum. In nicht zu wenigen Fällen sind stille Entzündungen im Darm, ein Nährstoffmangel oder die Halswirbelsäule der Auslöser von Beschwerden. Daneben beachten wir natürlich auch mögliche psychische Komponenten.

Wenn ein Patient zu uns kommt, beginnen wir die Untersuchung mit einer ausführlichen Anamnese und einer Funktionsanalyse. Erst im Anschluss entscheiden wir, welche Laborverfahren in Frage kommen, um mehr über die Ursachen der Beschwerden zu erfahren. Anschließend entwickeln wir zielführende Verfahren für die Genesung. Dabei können Therapieformen aus der Osteopathie, Chiropraktik, Naturheilkunde, Schulmedizin oder der alternativen Medizin kommen. Wir geben uns nicht mit der Behandlung der Symptome zufrieden – auch wenn es manchmal einige Monate dauert.

Warum heißt das Zentrum „Börner Lebenswerk“?

Es ist mir persönlich ein großes Anliegen, dass jeder Mensch selbstwirksam handeln und im Leben das umsetzen kann, was ihm viel bedeutet. Wenn der Alltag von Arztbesuchen, Terminen beim Physiotherapeuten oder dem Psychiater bestimmt ist, kann das nicht funktionieren. Deshalb streben wir stets die Heilung des Patienten an – auch bei chronischen Beschwerden. Damit der Mensch nicht nur Diagnose ist, sondern gesund wird. Das soll auch der Name „Börner Lebenswerk“ widerspiegeln. Jeder kann und soll sein Lebenswerk verwirklichen. Dafür arbeite ich mit einem Team von Heilpraktikern, die in der integrativen Medizin ausgebildet sind. Uns ist es sehr wichtig, dass Patienten nicht von Therapeuten und Therapien abhängig sind, sondern ihr Leben selbstbestimmt leben können.

Herzlichen Dank für das Gespräch