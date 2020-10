Coronavirus Stadt und Landkreis reaktivieren das Bürgertelefon – Zeiten der Teststation am Hagen werden erweitert

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation reaktivieren Stadt und Landkreis das Bürgertelefon und weiten die Testzeiten an der Corona-Teststation am Hagen in Straubing aus.

Landkreis Straubing-Bogen. Ab Montag, 26. Oktober, wird wieder ein gemeinsames Bürgertelefon für Stadt und Landkreis fungieren. Und zwar von Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 12 sowie 13 und 15 Uhr und am Freitag von 9 bis 12 Uhr. Die Telefonnummer lautet 09421/ 944-68222.

Die vermehrte Anzahl an Fällen und Kontaktpersonen zieht auch ein erhöhtes Aufkommen an der gemeinsamen Teststation von Stadt und Landkreis am Hagen in Straubing nach sich. In den letzten Tagen hat diese nahe an der Kapazitätsgrenze gearbeitet. Deshalb werden nun ab kommender Woche am Dienstag und Donnerstag die Zeiten um zwei Stunden bis 18 Uhr ausgeweitet. Der Betreiber (IMS Rettungsdienst) hat zusätzliches Personal zur Verfügung gestellt. Die Teststation hat also ab kommender Woche am Montag und Freitag von 8 bis 16 Uhr, am Dienstag und Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und am Mittwoch von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Die Anmeldemodalitäten bleiben unverändert, es muss ein Termin vereinbart werden. Bevorzugte Anmeldevariante ist online unter www.ims-rettungsdienst.de. Personen mit Symptomen und Kontaktpersonen der Kategorie 1 müssen sich ausschließlich telefonisch unter der Nummer 09421/ 973-332 anmelden, da für diese Gruppen bestimmte Zeiten reserviert sind.