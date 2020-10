Verschäfte Regelungen Landkreis Straubing-Bogen reißt den Inzidenzwert von 35

Der Landkreis Straubing-Bogen hat in den offiziellen Zahlen von RKI und LGL am Donnerstag, 22. Oktober, den Sieben-Tages-Inzidenz-Wert von 35 gerissen. Am Mittwoch lag dieser (Stand: 0 Uhr RKI, Stand 8 Uhr LGL) noch bei 33,6. Am Donnerstag liegt er bei 37,6.