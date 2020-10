Coronavirus Sieben-Tage-Inzidenz steigt in Straubing auf 58,59

Laut Mitteilung des Gesundheitsamts wurden am Montag, 19. Oktober, vier neue Infektionen mit dem Coronavirus für das Stadtgebiet Straubing gemeldet. Alle vier Fälle stehen in Zusammenhang mit einer privaten Feier, auf die bereits mehrere Ansteckungen der in den letzten Tagen gemeldeten Infektionen zurückzuführen sind. Damit beläuft sich der Inzidenzwert (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb sieben Tagen) in der Stadt Straubing auf 58,59.