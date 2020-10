29 Schüler in Quarantäne Corona-Fall an der Berufsschule I in Straubing

Laut Information des Gesundheitsamts wurde am Wochenende ein bestätigter Corona-Fall im Zusammenhang mit der Berufsschule I in Straubing gemeldet. Straubing. Es handelt sich um einen Schüler der Klasse 11 der Ausbildungsrichtung Zweiradmechaniker. Zudem seien letzte Woche mehrere Schüler dieser Klasse mit Atemwegssymptomen auffällig geworden. Alle 29 Schüler der Klasse sind zwischenzeitlich verständigt und befinden sich in Quarantäne. Da alle betroffenen Schüler in anderen Landkreisen wohnhaft sind, wurden auch die jeweils zuständigen Gesundheitsämter informiert.