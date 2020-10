750 Euro Erlöse aus Masken-Verkauf kommen unheilbar Kranken und kleinen Patienten zugute

Erfreute Gesichter gab es am Dienstagnachmittag, 29. September, beim Förderverein der Klinik Mallersdorf anlässlich einer Spendenübergabe von Anna Wagner aus Mallersdorf zugunsten der Palliativversorgung an der Klinik vor Ort.

Mallersdorf-Pfaffenberg. Sie spendete 370 Euro an den Förderverein, vertreten durch den Fördervereinsvorsitzenden Dr. Dietrich Mehlhorn, Kassier Josef Braun und Schriftführer und zugleich Verwaltungsleiter der Klinik Bernhard Fürst, mit dem Anliegen, die Palliativarbeit an der Klinik Mallersdorf zu unterstützen. Als zuständiger Arzt des Palliativmedizinischen Dienstes nahm Leitender Oberarzt Dr. Jürgen Ippenberger den Betrag entgegen und versprach, diesen sinnvoll für diese Einrichtung zu verwenden.

Anna Wagner hatte in der Corona-Zeit Mund-Nasen-Schutzmasken selbst angefertigt. Diese wurden in der Bäckerei Hermannskirchner und im Friseur-Salon „Haargenau“ zum Verkauf angeboten. Unterstützt wurde sie bei der Materialbeschaffung, vor allem der Gummibänder, von ihren Familienangehörigen. Auch im Rotary Club Landshut wurden die Stoffmasken auf Initiative ihrer Tochter an den Mann beziehungsweise an die Frau gebracht.

Die Aktion brachte den stolzen Betrag von rund 750 Euro ein, den Anna Wagner nun je zur Hälfte der Klinik Mallersdorf und der KUNO-Stiftung (Kinder-UNiversitätsklinik für Ostbayern) zur Verfügung stellt.