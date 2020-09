Corona-Fall im Kloster Mallersdorf Jetzt werden rund 650 Bewohnerinnen getestet

Am Donnerstag wurde das positive Ergebnis auf SARS-CoV-2 einer symptomatischen Pflegekraft aus dem Kloster Mallersdorf, die in einem benachbarten Landkreis lebt, bekannt.

Ortsmarke. Infolgedessen findet am Freitag eine komplette Testung der ca. 650 Klosterbewohnerinnen statt – ausgenommen sind der landwirtschaftliche Bereich und der Kindergarten, da in diesen Bereichen keinerlei Kontakte bestehen. Die Testungen haben bereits am Freitagmorgen begonnen und sollen im Laufe des Tages abgeschlossen sein. Ob bereits am Wochenende oder erst am Beginn der kommenden Woche mit Ergebnissen zu rechnen sein wird, ist offen und hängt vom Labor ab.