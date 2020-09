Pandemie Positiv auf Coronavirus getestet – weitere Schüler und Lehrer in Quarantäne

Foto: 123rf.com

Dem Landratsamt Regensburg liegen aktuelle Information über weitere Corona-Infektionsfälle an zwei Schulen und an einer schulvorbereitenden Einrichtung in Stadt und Landkreis Regensburg vor. Vom Gesundheitsamt Regensburg wurden jeweils alle notwendigen Maßnahmen in die Wege geleitet.