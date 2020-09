Pandemie Das Landratsamt meldet einen positiven Corona-Fall an der Grundschule in Feldkirchen

Foto: 123rf.com

Nach den positiven Corona-Tests bei einem Kindergartenkind in einem Kindergarten der Stadt Bogen sowie einem Schulkind der Mittelschule Schwarzach ist am Sonntag auch noch ein Fall an der Grundschule Feldkirchen bekannt geworden. Dieser betrifft die zweite Klasse.