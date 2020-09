Gemeinschaftssinn Niederwinklinger Nähgemeinschaft spendet 500 Euro für das Herzenswunsch-Hospizmobil

Foto: BRK Straubing-Bogen

Am Anfang war die Idee … Mitte März veröffentlichte Bianca Brunner aus Niederwinkling in den sozialen Medien, dass sie Masken für soziale Einrichtungen nähen würde. Innerhalb weniger Tagen beteiligten sich insgesamt 62 Frauen und fünf Männer, zeichneten ein Schnittmuster, schnitten die Bettwäsche in die passenden Teile und nähten.