Pandemie Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Straubing-Bogen weiterhin auf niedrigem Stand

Aktuell sind im Landkreis Straubing-Bogen elf Personen mit dem SARS-CoV2 infiziert (Stand: 4. September, 10 Uhr). In den vergangenen sieben Tagen gab es acht neue Positiv-Tests im Landkreis Straubing-Bogen (Stand: 4. September, 10 Uhr).

Landkreis Straubing-Bogen. Die Zahl der insgesamt seit Anfang März, dem Beginn der Pandemie in der Region, positiv getesteten Personen aus dem Landkreis Straubing-Bogen liegt damit laut den offiziellen Zahlen des LGL bei 588. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt laut LGL bei 7,95 (Stand: 4. September, 10 Uhr).

An der wieder eröffneten Corona-Teststation am Hagen in Straubing (gemeinsam für die kreisfreie Stadt Straubing und den Landkreis Straubing-Bogen) wurden in den ersten drei Tagen von Dienstag bis Donnerstag insgesamt 549 Abstriche (Dienstag: 177, Mittwoch: 190, Donnerstag: 182) durchgeführt.